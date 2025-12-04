Trump fait l'éloge du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, après une discussion sur les contrôles à l'exportation

(Mises à jour avec les commentaires de Trump dans les paragraphes 1-2, les remarques de Huang dans les paragraphes 6-8) par Jeff Mason et Stephen Nellis

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il avait rendu visite au directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, et que le dirigeant du géant des puces était conscient de sa position sur les contrôles à l'exportation.

Donald Trump a déclaré à propos de Jensen Huang qu'il était "un homme intelligent" lorsqu'il a été interrogé sur la réunion. Pressé de dire s'il avait fait connaître à Jensen Huang son point de vue sur les contrôles à l'exportation et les types de puces que l'entreprise pouvait fournir à la Chine, Donald Trump a répondu: "Il le sait."

Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. La rencontre de Jensen Huang avec Donald Trump intervient alors que l'administration étudie la possibilité d'autoriser Nvidia à vendre à la Chine ses puces H200, qui ont une génération de retard par rapport à ses puces phares actuelles .

Jensen Huang s'est rendu dans la capitale américaine pour rencontrer des législateurs, à qui il a expliqué que les réglementations américaines, État par État, ralentiraient le développement de l'IA, a-t-il déclaré à CNBC.

Nvidia s'est également opposée à une proposition de loi distincte qui l'aurait obligée à proposer ses puces à des clients américains avant d'obtenir des licences pour vendre ces puces à des "pays préoccupants". Nvidia a fait valoir que le projet de loi limiterait la concurrence mondiale sur les marchés de l'intelligence artificielle.

Plus tard dans la journée, lors d'un événement organisé par le Center for Strategic and International Studies, où Nvidia est une entreprise donatrice, Jensen Huang a minimisé les inquiétudes selon lesquelles les puces de Nvidia sont introduites en contrebande en grandes quantités dans des pays où elles sont interdites.

"Un GPU pour les centres de données d'intelligence artificielle pèse deux tonnes", a déclaré Jensen Huang, faisant référence aux unités de traitement graphique de l'entreprise.

"Il comporte un million et demi de pièces. Il consomme 200 000 watts. Il coûte 3 millions de dollars. De temps en temps, quelqu'un dit que ces GPU sont passés en contrebande. J'aimerais vraiment le voir - sans compter qu'il faut en passer suffisamment en contrebande pour remplir un terrain de football."