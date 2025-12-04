 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 864,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump fait l'éloge du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, après une discussion sur les contrôles à l'exportation
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 00:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires de Trump dans les paragraphes 1-2, les remarques de Huang dans les paragraphes 6-8) par Jeff Mason et Stephen Nellis

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il avait rendu visite au directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, et que le dirigeant du géant des puces était conscient de sa position sur les contrôles à l'exportation.

Donald Trump a déclaré à propos de Jensen Huang qu'il était "un homme intelligent" lorsqu'il a été interrogé sur la réunion. Pressé de dire s'il avait fait connaître à Jensen Huang son point de vue sur les contrôles à l'exportation et les types de puces que l'entreprise pouvait fournir à la Chine, Donald Trump a répondu: "Il le sait."

Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. La rencontre de Jensen Huang avec Donald Trump intervient alors que l'administration étudie la possibilité d'autoriser Nvidia à vendre à la Chine ses puces H200, qui ont une génération de retard par rapport à ses puces phares actuelles .

Jensen Huang s'est rendu dans la capitale américaine pour rencontrer des législateurs, à qui il a expliqué que les réglementations américaines, État par État, ralentiraient le développement de l'IA, a-t-il déclaré à CNBC.

Nvidia s'est également opposée à une proposition de loi distincte qui l'aurait obligée à proposer ses puces à des clients américains avant d'obtenir des licences pour vendre ces puces à des "pays préoccupants". Nvidia a fait valoir que le projet de loi limiterait la concurrence mondiale sur les marchés de l'intelligence artificielle.

Plus tard dans la journée, lors d'un événement organisé par le Center for Strategic and International Studies, où Nvidia est une entreprise donatrice, Jensen Huang a minimisé les inquiétudes selon lesquelles les puces de Nvidia sont introduites en contrebande en grandes quantités dans des pays où elles sont interdites.

"Un GPU pour les centres de données d'intelligence artificielle pèse deux tonnes", a déclaré Jensen Huang, faisant référence aux unités de traitement graphique de l'entreprise.

"Il comporte un million et demi de pièces. Il consomme 200 000 watts. Il coûte 3 millions de dollars. De temps en temps, quelqu'un dit que ces GPU sont passés en contrebande. J'aimerais vraiment le voir - sans compter qu'il faut en passer suffisamment en contrebande pour remplir un terrain de football."

Valeurs associées

NVIDIA
179,5900 USD NASDAQ -1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Macron en Chine : l'Ukraine de la discorde
    Macron en Chine : l'Ukraine de la discorde
    information fournie par France 24 04.12.2025 00:13 

    Emmanuel Macron a entamé sa 4ème visite d'état en Chine. Le président français marche sur un fil avec son homologue chinois, Xi Jinping car les points de discorde sont nombreux et loin d'être anecdotiques.

  • Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, entouré notamment de responsables du secteur automobile américain, le 3 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    USA: Trump supprime des restrictions de Biden sur la consommation des véhicules
    information fournie par AFP 04.12.2025 00:05 

    Donald Trump a annoncé mercredi l'allègement de la réglementation sur la consommation et les émissions des véhicules, évoquant une baisse de leur prix d'achat mais des critiques anticipent une hausse des factures à la pompe et l'accélération du changement climatique. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime devant la presse lors d'un événement dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 3 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump assure que Poutine "veut mettre fin à la guerre" en Ukraine
    information fournie par AFP 03.12.2025 23:43 

    Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait "mettre fin à la guerre" en Ukraine, après une "très bonne rencontre" selon lui entre son émissaire Steve Witkoff et le président russe à Moscou, mais n'a pas fourni de précisions sur la suite des négociations. ... Lire la suite

  • Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est accueilli à l'aéroport de Heathrow, à l'ouest de Londres, par le prince William et son épouse Kate, le 3 décembre 2025 ( POOL / Jeff Spicer )
    Accueil royal au Royaume-Uni du président allemand
    information fournie par AFP 03.12.2025 23:33 

    le roi Charles III a offert mercredi un somptueux banquet à Frank-Walter Steinmeier, qui effectue la première visite d'Etat d'un président allemand au Royaume-Uni en 27 ans, l'occasion pour les deux dirigeants de se féliciter des liens profonds unissant leurs pays. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank