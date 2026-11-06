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Zone euro : les ventes de détail ont diminué en septembre
information fournie par AOF 06/11/2026 à 11:12

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(Zonebourse.com) - Le volume des ventes de détail a diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,6% dans l'ensemble de l'UE en septembre 2026 par rapport au mois précédent, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Dans la zone euro, en septembre, elles ont surtout diminué pour les produits non alimentaires hors carburant automobile (-1,2%) et pour l'alimentation, les boissons et le tabac (-0,3%), alors qu'elles ont augmenté de 1% pour le carburant automobile dans les magasins spécialisés.

Par rapport au même mois de 2025, les ventes de détail ont augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE en septembre 2026, après des hausses respectives de 1,3% et 1,7% en rythme annuel observées en août.

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