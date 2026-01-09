Zone euro-Les ventes au détail progressent plus que prévu en novembre

Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté plus que prévu d'un mois sur l'autre en novembre, selon les données publiées vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont augmenté de 0,2% en novembre sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient +0,1%, après une hausse de 0,3% en septembre (révisé de 0,0%).

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 2,3% en novembre, contre 1,9% le mois précédent (révisé de +1,5%) et un consensus à +1,6%.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)