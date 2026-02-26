 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro-Les prêts aux entreprises ralentissent en janvier-BCE
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 10:56

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a ralenti en janvier, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 2,8% sur un an en janvier, après +3,0% en décembre.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3,0% en janvier, après le même chiffre le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à +3,3% en janvier, après +2,8% en décembre et au-dessus du consensus Reuters (+3,0%).

(Rédigé par Augustin Turpin)

Banques centrales
BCE
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank