Zone euro-Les prêts aux entreprises ralentissent en janvier-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a ralenti en janvier, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 2,8% sur un an en janvier, après +3,0% en décembre.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3,0% en janvier, après le même chiffre le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à +3,3% en janvier, après +2,8% en décembre et au-dessus du consensus Reuters (+3,0%).

(Rédigé par Augustin Turpin)