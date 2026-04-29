Zone euro-Les prêts aux entreprises augmentent en mars-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a augmenté en mars, montrent les données publiées mercredi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 3,2% sur un an en mars, après 2,9% en février.
Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3,0% en mars, après le même chiffre le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à 3,2% en mars, après 3,0% en février et au- dessus du consensus Reuters (3,1%).
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)
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