Zone euro: Le sentiment économique s'est dégradé plus que prévu en avril

Les drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles

Le ‌sentiment économique en zone euro ​s'est dégradé plus que prévu en avril, montrent des données publiées mercredi ​par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment ​économique dans les ⁠pays partageant l'euro a reculé ‌à 93 contre 96,2 (révisé de 96,6) en février, alors que ​les ‌analystes interrogés par Reuters attendaient ⁠un chiffre de 95,2.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont ⁠progressé ‌pour atteindre 49,1 en avril, ⁠contre 43,5 (révisé de 43,4) en ‌mars.

Dans le secteur des ⁠services, l'indice mesurant le sentiment ⁠décélère bien ‌plus que prévu, tombant à 0,9 ​en avril ‌contre un consensus à 3,5 et après 4,1 (révisé ​de 4,9) en mars.

Dans l'industrie, le sentiment diminue plus ⁠que prévu, s'établissant à -7,7 alors que le consensus tablait sur -7,2 et après -7,0 un mois plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit ​Van Overstraeten)