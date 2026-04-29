Zone euro: Le sentiment économique s'est dégradé plus que prévu en avril

Les drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles
Le sentiment économique en zone euro s'est dégradé plus que prévu en avril, montrent des données publiées mercredi par la Commission européenne.
L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro a reculé à 93 contre 96,2 (révisé de 96,6) en février, alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 95,2.
Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont progressé pour atteindre 49,1 en avril, contre 43,5 (révisé de 43,4) en mars.
Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment décélère bien plus que prévu, tombant à 0,9 en avril contre un consensus à 3,5 et après 4,1 (révisé de 4,9) en mars.
Dans l'industrie, le sentiment diminue plus que prévu, s'établissant à -7,7 alors que le consensus tablait sur -7,2 et après -7,0 un mois plus tôt.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer