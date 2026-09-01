Zone euro : le taux de chômage plus élevé que prévu

(Zonebourse.com) - Au mois de juillet, le taux de chômage dans la zone euro s'est établi à 6,4% contre 6,3% attendu après 6,4% en juin.
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