Zone euro : le taux de chômage à 6,3% en septembre

(AOF) - En septembre, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,3%, stable par rapport aux taux enregistrés en août 2025 et en septembre 2024. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6% en septembre 2025, également stable par rapport au taux enregistré en août 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,9% enregistré en septembre 2024. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
