Zone euro : le taux d’inflation stable en juillet

(AOF) - Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2% en juillet 2025, stable par rapport à juin, selon Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,6%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,4% en juillet 2025, contre 2,3% en juin. Un an auparavant, il était de 2,8%.
