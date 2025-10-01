Zone euro : le taux d'inflation annuel estimé à 2,2% en septembre 2025

(AOF) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en septembre 2025, contre 2,0% en août selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Dans sa version core, il est resté stable à 2,3%, en ligne avec les attentes.
A lire aussi
-
La banque italienne Monte dei Paschi di Siena devrait nommer Vittorio Grilli, ancien ministre italien des Finances et actuel président de la banque de financement et d'investissement de JPMorgan en Europe au Moyen-Orient et en Afrique, au poste de président de ... Lire la suite
-
Les actions européennes du secteur pharmaceutique bondissent mercredi, dans le sillage de Wall Street, après que le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme ... Lire la suite
-
PARIS - Le tennisman français Gaël Monfils a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite sportive à l'issue de la saison 2026. "Aujourd'hui, après avoir fêté mon 39e anniversaire il y a tout juste un mois, je tiens à vous annoncer que l'année à venir sera ma dernière ... Lire la suite
-
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles se penchera jeudi matin sur l'appel formé par la défense du policier renvoyé en cour d'assises pour le meurtre de Nahel Merzouk, le 27 juin 2023 à Nanterre, a indiqué le parquet général à l'AFP. L'adolescent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer