Zone euro-Le sentiment économique à son plus bas niveau en plus de trois ans en avril

(Actualisé avec précisions, autres données et contexte)

Le sentiment économique en zone euro s'est dégradé plus que prévu en avril, pour tomber à un plus bas de trois ans et demi, le conflit au Moyen-Orient pénalisant le secteur des services alors que l'inflation augmente, montrent des données publiées mercredi.

Une série d'enquêtes menées cette semaine offre un premier aperçu de l'impact de la guerre américano-israélienne contre l'Iran sur l'économie du bloc monétaire, avec une chute de l'activité et une poussée inflationniste qui compliquent la tâche de la Banque centrale européenne (BCE).

L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro, publié par la Commission européenne, a reculé à 93 en avril contre 96,2 (révisé de 96,6) en mars, alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 95,2.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment a décéléré bien plus que prévu, tombant à 0,9 en avril contre un consensus à 3,5 et après 4,1 (révisé de 4,9) en mars.

Dans l'industrie, le sentiment a diminué plus que prévu, s'établissant à -7,7 alors que le consensus tablait sur -7,2 et après -7,0 un mois plus tôt.

"Le recul de l'indicateur de confiance économique s'explique par la chute de la confiance des consommateurs, ainsi que des dirigeants des secteurs des services et du commerce de détail", a déclaré la Commission européenne.

D'après l'exécutif européen, la baisse de la confiance des consommateurs s'explique notamment par une détérioration de leur perception de leur situation financière passée et future, de leurs intentions d'achats et de leurs attentes concernant les perspectives économiques générales.

"L'enquête de la Commission européenne d'avril suggère que la guerre en Iran pourrait impacter l'activité de la zone euro plus fortement que prévu", observe Franziska Palmas chez Capital Economics.

INFLATION ACCRUE

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont par ailleurs progressé pour atteindre 49,1 en avril, contre 43,5 (révisé de 43,4) en mars.

Les données sur l'inflation en zone euro pour ce mois-ci, attendues jeudi, devraient montrer une accélération à 2,9% sur un an contre +2,6% en mars.

Des chiffres publiés mercredi en Espagne et dans plusieurs Länder allemands semblent confirmer cette prévision.

Une inflation à 2,9%, au-delà de l'objectif de 2% de la BCE, n'est pas suffisamment élevée pour pousser l'institut de Francfort à agir dès sa réunion de politique monétaire de jeudi, mais elle placera ses responsables en alerte maximale et renforcera l'option d'une hausse des taux en juin.

Signe légèrement encourageant pour la zone euro, la croissance des prêts aux entreprises a augmenté en mars, selon des données publiées mercredi par la BCE.

Les volumes de prêts pourraient toutefois diminuer dans les mois à venir et les critères d'octroi de crédit se durcir, compte tenu de la hausse des coûts de financement, de l'incertitude et de l'impact de la hausse de l'inflation sur le revenu disponible des ménages.

(Rédigé par Balazs Koranyi, version française Coralie Lamarque et Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)