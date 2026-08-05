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Zone euro : le secteur privé renoue avec l'expansion en juillet (PMI)
information fournie par AOF 05/08/2026 à 10:08
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(Zonebourse.com) - L'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale dans la zone euro a franchi le seuil de croissance en juillet, s'étant en effet redressé au-dessus de la barre des 50,0, qui marque la stabilité de l'activité, pour la première fois depuis mars. À 52,0, il signale même la plus forte croissance de l'activité du secteur privé depuis huit mois.

L'expansion s'est étendue à l'ensemble de la zone euro, le retour de la croissance dans le secteur des services s'étant en outre accompagné d'une accélération de la hausse de la production manufacturière. La croissance s'est également généralisée à l'échelon régional, la plupart des pays couverts par l'enquête ayant contribué à cette reprise.

"Le niveau de l'indice PMI final confirme, de manière encourageante, la résilience de l'économie de la zone euro face au conflit en cours au Moyen-Orient. Il souligne toutefois également à quel point le climat des affaires est influencé par l'évolution du contexte géopolitique", estime le chief business economist de S&P Global, Chris Williamson.

Le volume global des nouvelles affaires a augmenté pour la première fois depuis février dans le secteur privé de la zone euro, cette tendance reflétant un rebond de la demande dans le secteur des services, conjugué à une légère accélération de la hausse des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier.

Les perspectives d'activité des entreprises se sont améliorées pour un 3e mois consécutif, témoignant d'un regain de confiance dans le secteur privé de la zone euro. L'optimisme continue toutefois d'afficher un niveau inférieur à celui enregistré en février dernier.

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