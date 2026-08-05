Feu de forêt dans la Drôme: situation stable, deux pompiers blessés dans un accident

Feu de forêt dans la Drôme: situation stable, deux pompiers blessés dans un accident ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

La situation de l'incendie de forêt dans le massif du Claps, près de Bellegarde-en-Diois dans la Drôme, est "calme" mercredi matin après une nuit fraîche et humide, selon la préfecture.

Deux pompiers du SDIS 26 ont toutefois été blessés "en début de nuit" et emmenés à l'hôpital après que leur "camion-citerne feu de forêts s'est renversé et a fait plusieurs tonneaux en contrebas d'une piste".

La préfecture de la Drôme ne donne pas de précisions sur la gravité des blessures. Deux autres pompiers présents dans le camion sont indemnes. Leur unité a été "placée au repos" mercredi.

La surface brûlée est restée inchangée dans la nuit, soit 280 hectares, mais la préfecture souligne que la "situation (...) nécessite une vigilance par rapport à l'inversion du vent prévue aujourd'hui".

Les travaux de création de pistes pour un meilleur accès au feu, dans une zone escarpée, doivent reprendre mercredi matin. Les points chauds ont été localisés par survol de drone et seront traités en priorité, indique encore la préfecture.

Cet incendie survient après celui du massif du Justin, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest du massif du Claps, qui avait parcouru en juillet près de 4.400 hectares de végétation dans une zone montagneuse au-dessus de Die. Plus d'un millier de personnes de hameaux, colonies de vacances et d'un camping avaient été évacuées par précaution.