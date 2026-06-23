Zone euro : le PMI Composite meilleur qu'en attendu en juin

(Zonebourse.com) - En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,5 en juin, contre 49,attendu après un précédent à 48,5. Le PMI dans les services est passé de 47,7 à 48,9. Il était anticipé à 48,6. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 51,6 à 51,3. Il était attendu à 51,6.
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