Zone euro: le chômage toujours stable à 6,4% en octobre
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 11:26
Dans les 20 pays appartenant au bloc monétaire, le taux de chômage s'est maintenu à 6,4% de la population active en octobre par rapport à septembre mais en hausse de 0,1 point par rapport au taux de 6,3% enregistrée en octobre 2024, précise l'Office européen de la statistique.
Au total, le nombre de personnes sans emploi dans la zone euro atteignait 10,033 millions d'individus, soit une diminution de 13 000 d'un mois sur l'autre mais une augmentation de 308 000 sur un an.
Le taux de chômage dans l'ensemble de l'Union européenne est lui ressorti à 6% en octobre, également stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,8% enregistré en octobre 2024.
Le taux de chômage le plus bas a été enregistré à Malte, avec 3,1% de la population en activité, tandis que l'Espagne conserve le taux le plus élevé du Vieux Continent à 10,5%.
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
-
La Marine péruvienne recherche lundi soir au moins 30 personnes portées disparues depuis qu'un glissement de terrain a fait couler deux bateaux amarrés dans un port fluvial du centre du pays, tuant 12 passagers dont quatre enfants. L'éboulement est survenu lundi ... Lire la suite
-
(AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a accusé lundi les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle dans ce pays d'Amérique centrale où deux candidats de droite sont à quasi-égalité, l'entrepreneur Nasry Asfura qu'il ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer