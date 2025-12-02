 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 128,22
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro: le chômage toujours stable à 6,4% en octobre
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 11:26

Le taux de chômage dans la zone euro est resté inchangé au mois d'octobre, conformément aux attentes du marché, annonce mercredi Eurostat.

Dans les 20 pays appartenant au bloc monétaire, le taux de chômage s'est maintenu à 6,4% de la population active en octobre par rapport à septembre mais en hausse de 0,1 point par rapport au taux de 6,3% enregistrée en octobre 2024, précise l'Office européen de la statistique.

Au total, le nombre de personnes sans emploi dans la zone euro atteignait 10,033 millions d'individus, soit une diminution de 13 000 d'un mois sur l'autre mais une augmentation de 308 000 sur un an.

Le taux de chômage dans l'ensemble de l'Union européenne est lui ressorti à 6% en octobre, également stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,8% enregistré en octobre 2024.

Le taux de chômage le plus bas a été enregistré à Malte, avec 3,1% de la population en activité, tandis que l'Espagne conserve le taux le plus élevé du Vieux Continent à 10,5%.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Des proches devant des corps de victimes provenant de l'épave d'un bateau submergé après un éboulement, à Pucallpa, au Pérou le 1er décembre 2025 ( AFP / Hugo Alejos )
    Pérou: 12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain dans un port fluvial
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:12 

    La Marine péruvienne recherche lundi soir au moins 30 personnes portées disparues depuis qu'un glissement de terrain a fait couler deux bateaux amarrés dans un port fluvial du centre du pays, tuant 12 passagers dont quatre enfants. L'éboulement est survenu lundi ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti national à la présidence du Honduras, Nasry Asfura, après avoir voté à Tegucigalpa le 30 novembre 2025 ( AFP / Johny MAGALLANES )
    Présidentielle au Honduras: les candidats de droite à quasi-égalité, Trump accusateur
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:03 

    Le président américain Donald Trump a accusé lundi les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle dans ce pays d'Amérique centrale où deux candidats de droite sont à quasi-égalité, l'entrepreneur Nasry Asfura qu'il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank