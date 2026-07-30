Zone euro : le chômage reste stable à 6,3% en juin

En juin 2026, le marché du travail européen est resté globalement stable. Le taux de chômage de la zone euro s'est maintenu à 6,3%, un niveau inchangé par rapport à mai 2026 et à juin 2025. À l'échelle de l'Union européenne, le taux de chômage est également demeuré stable à 6,0% sur un mois comme sur un an.

Selon les estimations d'Eurostat, 13,317 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE en juin, dont 11,130 millions dans la zone euro.

En valeur absolue, le nombre de demandeurs d'emploi a toutefois légèrement progressé. Par rapport à mai 2026, le chômage a augmenté de 79 000 personnes dans l'Union européenne et de 71 000 dans la zone euro. Sur un an, la hausse atteint 112 000 personnes dans l'UE et 43 000 dans la zone euro.