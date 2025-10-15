 Aller au contenu principal
Zone euro: la production industrielle recule de 1,2% entre juillet et août
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 11:10

Entre juillet et août, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Dans le détail, la production industrielle dans la zone euro est en repli aussi bien pour les biens intermédiaires (-0,2%) que pour l'énergie (-0,6%), les biens d'investissement -(2,2%) ainsi que pour les biens de consommation durables (-1,6%).

Seuls les biens de consommation non durables voient leur production progresser avec une hausse bien timide de +0,1%.

Sur un an, soit en août 2025, par rapport à août 2024, la production industrielle a augmenté de 1,1% dans la zone euro et dans l'UE, souligne le rapport.

