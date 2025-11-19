Un tableau de Klimt devient la 2e oeuvre la plus chère jamais vendue aux enchères

"Le portrait d'Elisabeth Lederer" de Gustav Klimt exposé par Sotheby’s à New York le 8 novembre 2025. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un portrait peint par l'Autrichien Gustav Klimt, vendu 236,4 millions de dollars (204 millions d'euros) par Sotheby's mardi à New York, est devenu la deuxième oeuvre la plus chère jamais adjugée aux enchères.

Seul le "Salvator Mundi" attribué à Léonard de Vinci a fait mieux, vendu pour 450 millions de dollars (alors environ 380 millions d'euros) à New York en 2017.

Six acheteurs se sont disputé pendant 20 minutes "Le portrait d'Elisabeth Lederer" (1914-1916), estimé à 150 millions de dollars, qui représente la fille du principal mécène de Gustav Klimt dans une robe impériale chinoise blanche, devant une tapisserie bleue aux motifs d'inspiration asiatique.

Sotheby's n'a pas dévoilé le nom de l'acquéreur.

A l'instar de ce tableau, les grands portraits en pied réalisés par le peintre autrichien pendant sa période phare (entre 1912 et 1917) sont "extrêmement rares", explique Sotheby's dans un communiqué. La plupart font partie des collections des grands musées et très peu sont détenus par des collectionneurs privés.

Les toilettes en or massif de l'Italien Maurizio Cattelan, baptisés "America", exposés au musée Guggenheim à New York le 15 septembre 2016 ( AFP / William EDWARDS )

Cette vente record intervient alors que le produit mondial des enchères d'œuvres d'art a chuté de 33,5% en 2024 à 9,9 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis 2009, selon le rapport annuel Artprice publié en mars.

En cause alors, outre un contexte économique difficile, le manque d'œuvres de grande valeur.

Autre enchère remarquée mardi à New York, les toilettes en or massif du provocateur italien Maurizio Cattelan ont été vendues à une "célèbre marque américaine" pour 12,1 millions de dollars (10,4 millions d'euros), a indiqué Sotheby's dans un communiqué.

Une première version de l'oeuvre, baptisée "America", a été volée en 2019 dans un château en Angleterre. Jamais retrouvée, elle a probablement été fondue pour être revendue. Trois hommes ont été condamnés dans cette affaire.

- Au tour de Frida Kahlo ? -

Plusieurs autres oeuvres de Gustav Klimt ont été adjugées lors des mêmes enchères, dont sa "Prairie en fleur" (c. 1908) pour 86 millions de dollars (74,2 millions d'euros) et sa "Pente forestière à Unterach am Attersee" (1916) pour 68,3 millions de dollars (58,9 millions d'euros).

Ces tableaux champêtres, ainsi que deux études pour un portrait, faisaient partie de la collection de Leonard A. Lauder, héritier de l'empire des cosmétiques Estée Lauder, décédé en juin à l'âge de 92 ans.

Au total, la vente des 24 lots de cette collection a généré 527,5 millions de dollars (455,6 millions d'euros), dont 391,7 millions (338,3 millions d'euros) rien que pour Gustav Klimt. "Un événement historique pour le marché de l'art", a estimé Charles Stewart, directeur général de Sotheby's, cité dans un communiqué.

Pour l'artiste autrichien, le précédent record était allé à la "Dame à l'éventail" (1917-1918), adjugée pour 85,3 millions de livres sterling (98,9 millions d'euros, 108,8 millions de dollars) à Londres en 2023.

"Le rêve (La chambre)" de Frida Kahlo exposé par Sotheby's à New York le 8 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Mis en vente jeudi par Sotheby's à New York, un autoportrait de Frida Kahlo a de bonnes chances de devenir le tableau le plus cher réalisé par une femme.

Estimée entre 40 et 60 millions de dollars (34 et 51 millions d'euros), cette peinture de 1940 intitulée "Le rêve (La chambre)" la représente dormant dans un lit surplombé d'un immense squelette.

Le tableau le plus cher d'une artiste vendu jusqu'à présent est une oeuvre de 1932 de l'Américaine Georgia O'Keeffe, qui avait atteint la somme de 44,4 millions de dollars (alors 41,5 millions d'euros) en 2014.

Aucune femme n'a franchi le seuil des 50 millions, dépassé plus de 150 fois par des hommes.

Le record pour Frida Kahlo est un autre autoportrait de 1949, "Diego et moi", qui s'est vendu pour 34,4 millions de dollars.