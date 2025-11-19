 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Congrès américain vote pour forcer les autorités à publier le dossier Epstein
information fournie par AFP 19/11/2025 à 00:30

Des femmes victimes du criminel sexuel Jeffrey Epstein marchent dans la rotonde du Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 18 novembre 2025 ( AFP / DANIEL HEUER )

Des femmes victimes du criminel sexuel Jeffrey Epstein marchent dans la rotonde du Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 18 novembre 2025 ( AFP / DANIEL HEUER )

Le Congrès américain a approuvé mardi une proposition de loi visant à contraindre le gouvernement à rendre public son dossier sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Donald Trump, un temps fortement opposé au texte, doit désormais le signer pour promulgation.

Adoptée à 427 voix pour et 1 contre à la Chambre, puis approuvée à l'unanimité au Sénat, la législation vise à ordonner au ministère de la Justice "de publier tous les documents et archives" en sa possession concernant le financier new-yorkais, mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Pendant des mois, Donald Trump avait mené une véritable campagne pour contrecarrer la tenue de ce vote à la Chambre, aux conséquences potentiellement embarrassantes pour le président.

Le milliardaire républicain a finalement adopté un ton de nonchalance après le vote à la Chambre, disant "je m'en fiche de quand le Sénat adoptera le texte".

"Je veux simplement que les républicains ne perdent pas de vue toutes les victoires que nous avons eues", a écrit le président sur sa plateforme Truth Social.

Avant cela, il avait réitéré n'avoir "rien à voir avec Jeffrey Epstein", assurant qu'il avait viré le financier de Mar-a-Lago, son luxueux club en Floride, parce que c'était "un pervers malade".

- "Rien à cacher" -

Figures de la jet-set new-yorkaise, les deux hommes d'affaires furent proches à partir de la fin des années 1980 jusqu'à leur brouille au début des années 2000, et avant que les poursuites ne soient lancées quelques années plus tard contre le financier, accusé d'avoir organisé un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures.

Face au tollé et aux défections croissantes dans son camp avant le vote, Donald Trump avait fait volte-face dimanche et apporté son soutien au texte.

"Nous n'avons rien à cacher", avait lancé le président, qui s'était insurgé à nouveau contre ce qu'il affirme être un "canular" monté par l'opposition démocrate.

Le président américain Donald Trump parle à la presse au moment de recevoir le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 18 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le président américain Donald Trump parle à la presse au moment de recevoir le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 18 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le président américain n'a cependant pas expliqué pourquoi il n'ordonnait pas à sa ministre de la Justice de publier directement ces documents, sans passer par un vote au Congrès.

Lors d'une conférence de presse devant le Capitole, en amont du vote attendu dans l'après-midi, plusieurs victimes de Jeffrey Epstein avaient pris la parole, souvent avec émotion, pour appeler le Congrès à adopter le texte.

"L'Etat ne doit jamais se mettre du côté des prédateurs", a lancé l'une d'entre elles, Lara Blume McGee, qui a dit parler pour la première fois en public de comment Jeffrey Epstein l'avait agressée sexuellement au moment où elle débutait sa carrière de mannequin à New York.

- "Vrai test" -

Après avoir promis à ses partisans durant sa campagne des révélations fracassantes, Donald Trump fait tout pour éteindre la polémique depuis son retour au pouvoir, provoquant la colère jusque dans son mouvement "MAGA".

L'affaire avait été encore relancée la semaine dernière par la publication d'emails du financier new-yorkais, au carnet d'adresses particulièrement bien rempli.

Dans des messages dévoilés par des parlementaires démocrates, Jeffrey Epstein affirme que Donald Trump "savait à propos des filles" agressées sexuellement et qu'il avait même "passé plusieurs heures" avec l'une d'elles.

L'élu républicain Thomas Massie (au centre), auteur avec l'élu démocrate Ro Khanna (à gauche) d'une proposition de loi demandant à l'administration Trump de publier les documents d'enquête sur Jeffrey Epstein, s'exprime lors d'une conférence de presse devant le Capitole de Washington, le 18 novembre 2025 US lawmakers are expected to vote Tuesday for the release of government records on sex offender Jeffrey Epstein, in defiance of President Donald Trump's attempts to keep a lid on one of the country's most notorious scandals. After months of resistance, behind-the-scenes pressure and frenzied lobbying against making the material public, Trump threw in the towel on November 16, 2025 as it became clear that much of the Republican Party in Congress was poised to defy him. ( AFP / DANIEL HEUER )

L'élu républicain Thomas Massie (au centre), auteur avec l'élu démocrate Ro Khanna (à gauche) d'une proposition de loi demandant à l'administration Trump de publier les documents d'enquête sur Jeffrey Epstein, s'exprime lors d'une conférence de presse devant le Capitole de Washington, le 18 novembre 2025 US lawmakers are expected to vote Tuesday for the release of government records on sex offender Jeffrey Epstein, in defiance of President Donald Trump's attempts to keep a lid on one of the country's most notorious scandals. After months of resistance, behind-the-scenes pressure and frenzied lobbying against making the material public, Trump threw in the towel on November 16, 2025 as it became clear that much of the Republican Party in Congress was poised to defy him. ( AFP / DANIEL HEUER )

Mais le président américain, qui n'a jamais été inquiété par la justice dans cette affaire, a assuré ne rien savoir de cela. Il a également contre-attaqué en réclamant une enquête sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates, dont Bill Clinton.

L'élue républicaine Marjorie Taylor Greene, à qui Donald Trump a publiquement retiré son soutien au cours du week-end en raison notamment de son appui à la proposition de loi, a exprimé son scepticisme mardi, aux côtés de victimes de Jeffrey Epstein, face à ces enquêtes.

Car tant que celles-ci sont en cours, certains documents pourraient légalement ne pas être publiés.

Selon Marjorie Taylor Greene, après le Congrès, "le vrai test sera: est-ce que le ministère de la Justice publiera les documents? Ou est-ce qu'ils resteront ligotés par ces enquêtes?"

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

14 commentaires

  • 18 novembre 22:52

    M6372765 : quelle rigolade. Les élus républicains ont juste obéi à Trump qui vient de changer d'avis sur le sujet, maintenant que Kash Patel a fini de broyer tous les documents compromettants.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 18 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi
    information fournie par AFP 19.11.2025 00:51 

    En plus d'offrir à "MBS" une spectaculaire réhabilitation diplomatique assortie d'importants accords dans la défense et l'énergie, Donald Trump a défendu avec vigueur mardi le prince héritier saoudien concernant l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. ... Lire la suite

  • Une personne passe devant un globe lors de la COP30 à Belem, Brésil, le 15 novembre 2025 ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    Négociations nocturnes à la COP30 avant le retour de Lula à Belem
    information fournie par AFP 19.11.2025 00:18 

    Le Brésil veut que sa COP, la première en Amazonie, soit un succès, et ses diplomates font désormais travailler les négociateurs nuit et jour dans l'espoir - jugé optimiste - d'un premier consensus dès mercredi en présence du président Lula. Il est rare que les ... Lire la suite

  • Le Nigeria ( AFP / STAFF )
    Nigeria: l'enlèvement de 25 lycéennes suscite l'émotion jusqu'aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 18.11.2025 23:47 

    Les forces armées nigérianes étaient toujours mardi soir à la recherche de la vingtaine de lycéennes kidnappées dans le nord-ouest du pays, leur enlèvement suscitant des réactions aux Etats-Unis où une campagne affirmant que les chrétiens sont persécutés au Nigeria ... Lire la suite

  • Les Belges savourent leur succès contre la France en Coupe Davis après le simple remporté par Zizou Bergs (au centre) face à Arthur Rinderknech, le 18 novembre 2025 à Bologne ( AFP / Tiziana FABI )
    Coupe Davis: les Belges renvoient déjà la France à la maison
    information fournie par AFP 18.11.2025 23:10 

    Douche froide pour les Bleus: l'équipe de France a été battue mardi dès les quarts de finale de la Coupe Davis à Bologne, vaincue 2-0 par la Belgique. Ironie du sort, c'est un dénommé Zizou qui a enterré les espoirs tricolores: le N.1 belge Zizou Bergs (43e mondial) ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank