Les États-Unis confirment la vente à Taïwan d'un système de missiles de défense aérienne d'une valeur de 700 millions de dollars

Les États-Unis ont confirmé la vente à Taïwan d'un système avancé de missiles de défense aérienne d'une valeur de près de 700 millions de dollars, qui a fait l'objet d'essais de combat en Ukraine; il s'agit du deuxième paquet d'armes de ce type destiné à Taipei en une semaine.

L'année dernière, les États-Unis ont déclaré que Taïwan recevrait trois systèmes NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), des solutions de défense aérienne à moyenne portée, fabriquées par RTX RTX.N dans le cadre d'une vente d'armes d'une valeur de 2 milliards de dollars .

Il s'agit d'une nouvelle arme pour Taïwan, puisque seules l'Australie et l'Indonésie l'utilisent actuellement dans la région.

Lundi, le Pentagone a déclaré que l'entreprise avait obtenu un contrat à prix fixe pour l'acquisition des unités NASAMS, les travaux devant être achevés en février 2031.

"Les ventes militaires étrangères de l'exercice 2026 (Taiwan) d'un montant de 698 948 760 dollars ont été engagées", a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

RTX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Utilisé en Ukraine pour se défendre contre l'invasion russe, le système NASAMS renforce considérablement les capacités de défense aérienne que les États-Unis exportent vers Taïwan en raison de l'augmentation de la demande.

Jeudi, les États-Unis ont approuvé la vente d'avions de chasse et d'autres pièces d'avions à Taïwan pour un montant de 330 millions de dollars. Il s'agit du premier accord de ce type depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump en janvier, ce qui a suscité les remerciements de Taipei et la colère de Pékin.

L'armée taïwanaise renforce ses armements pour mieux faire face à toute attaque de la Chine, qui considère l'île comme son propre territoire, en construisant notamment ses propres sous-marins pour défendre les lignes d'approvisionnement maritimes vitales.

Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, malgré l'absence de liens diplomatiques formels, ce qui ne manque pas de susciter la colère de Pékin.

Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de Pékin.