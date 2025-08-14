Zone euro-La production industrielle chute plus que prévu en juin

La production industrielle en zone euro a baissé plus que prévu sur un mois en juin, montrent les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a reculé de 1,3%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1,0% après +1,1% (révisé de +1,7%) en mai.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 0,2% en juin, après +3,1% (révisé de 3,7%) en mai.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,7% sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)