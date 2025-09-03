Zone euro: la hausse des prix producteurs ralentit en juillet
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 11:08
Dans la zone euro en juillet, par rapport à juin, les prix à la production industrielle dans l'ensemble de l'industrie hors énergie sont restés stables, les prix dans l'énergie ayant grimpé de 1,5% en rythme séquentiel.
Par rapport au même mois en 2024, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE en juillet, à comparer à des hausses en rythme annuel de 0,6% dans les deux zones observées en juin.
