Zone euro: la hausse des prix producteurs ralentit en juillet
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 11:08

(Zonebourse.com) - En juillet 2025 par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,8% et de 0,7% respectivement en juin.

Dans la zone euro en juillet, par rapport à juin, les prix à la production industrielle dans l'ensemble de l'industrie hors énergie sont restés stables, les prix dans l'énergie ayant grimpé de 1,5% en rythme séquentiel.

Par rapport au même mois en 2024, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE en juillet, à comparer à des hausses en rythme annuel de 0,6% dans les deux zones observées en juin.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

A lire aussi

  • Des militaires chinoises défilent sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / Pedro Pardo )
    A Pékin, faste et patriotisme pour un défilé militaire historique
    information fournie par AFP 03.09.2025 11:48 

    Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Valneva annonce de nouveaux résultats encourageants pour son vaccin anti-Lyme
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:45 

    Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:39 

    L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: croissance solide du secteur des services en août (indice indépendant)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:38 

    L'activité dans le secteur des services en Chine a accéléré en août à son rythme le plus marqué depuis mai 2024, selon un baromètre indépendant publié mercredi, un rebond estival malgré des difficultés économiques persistantes. L'indice d'activité des directeurs ... Lire la suite

