Zone euro : la dette publique à 88% du PIB au premier trimestre 2025

(AOF) - À la fin du premier trimestre 2025, le ratio de la dette brute des administrations publiques par rapport au PIB dans la zone euro s'est établi à 88%, contre 87,4% à la fin du quatrième trimestre 2024, selon Eurostat. Dans l'UE, ce ratio a également augmenté, passant de 81,0% à 81,8%. Par rapport au premier trimestre 2024, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a augmenté tant dans la zone euro (de 87,8% à 88%) que dans l'UE (de 81,2% à 81,8%).

À la fin du premier trimestre 2025, la dette des administrations publiques était composée de 84,2% de titres de créance dans la zone euro et de 83,6% dans l'UE, 13,3% de crédits dans la zone euro et 13,9% dans l'UE et 2,6% de monnaie et dépôts dans la zone euro et 2,5% dans l'UE.

En outre, à la fin du premier trimestre 2025, la part des prêts intergouvernementaux en pourcentage du PIB représentait 1,4% dans la zone euro et 1,2% dans l'UE.