Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises augmente en septembre-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a augmenté en septembre, selon les données publiées lundi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises a augmenté de 2,9% sur un an en septembre, contre +3,0% en août.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 2,6% en septembre, après +2,5% le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à 2,8% en septembre après +2,9% en août, en ligne avec le consensus Reuters.

