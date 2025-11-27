Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises augmente en octobre-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a augmenté en octobre, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 2,9% sur un an en octobre, comme en septembre.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 2,8% en octobre, après +2,6% le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à 2,8% en octobre, comme en septembre et en ligne avec le consensus Reuters.

