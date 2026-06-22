 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro-La confiance du consommateur remonte légèrement en juin
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 16:12

La confiance du consommateur en zone euro s'est légèrement améliorée depuis le début du mois de juin, dans un étiage moindre que prévu, montrent lundi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

L'indice est ressorti en estimation "flash" à -17,7 en juin après -19,0 en mai.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un indice à -17,5.

(Rédigé par Matthieu Huchet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
Pétrole Brent
77,41 -3,69%
SOITEC
129,45 +9,24%
SOCIETE GENERALE
78,92 +1,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank