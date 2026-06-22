Zone euro-La confiance du consommateur remonte légèrement en juin

La confiance du consommateur en zone euro s'est légèrement améliorée depuis le début du mois de juin, dans un étiage moindre que prévu, montrent lundi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

L'indice est ressorti en estimation "flash" à -17,7 en juin après -19,0 en mai.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un indice à -17,5.

(Rédigé par Matthieu Huchet)