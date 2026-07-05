Incendie dans les Pyrénées-Orientales: deux blessés en urgence absolue

Un pompier près de Trévillach, le 5 juillet 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

L'incendie qui se propage rapidement, dimanche, dans les Pyrénées-Orientales a déjà parcouru plus de 1.600 hectares et blessé un sapeur-pompier et un habitant, tous deux en urgence absolue, a annoncé la préfecture qui a ordonné l'évacuation de dizaines d'habitants.

Attisé par le vent, une sécheresse exceptionnelle et de fortes chaleurs, avec le placement en vigilance orange canicule du département, l'incendie pourrait compromettre la troisième étape du Tour de France, qui doit s'achever lundi dans les Pyrénées-Orientales, avec un départ de Granollers, en Espagne, à la mi-journée.

La décision sera annoncée en fin de journée, a indiqué lors d'un point presse le préfet Pierre Regnault de la Mothe.

Environ 160 habitants ont déjà été évacués, des communes de Rodès et de Casfabre. Dans plusieurs autres villages aux alentours, les habitants sont appelés à se confiner ou à se mettre à l'abri dans les mairies, a détaillé le préfet à BFMTV.

Quelque 700 sapeurs-pompiers, appuyés par 200 véhicules et neuf moyens aériens luttent contre ce feu qui s'est déclaré samedi soir sur la commune de Trévillach.

Des Canadair CL-415 de la Sécurité civile en action au-dessus d'un feu de forêt au col des Auzines, près de Trevillach, dans les Pyrénées-Orientales, le 5 juillet 2026l ( AFP / Matthieu RONDEL )

Pour l'instant, le scénario le plus redouté ne s'est pas produit et l'incendie n'a pas atteint le massif des Aspres, très difficile d'accès. "En revanche, sous l'effet de la chaleur, de la tramontane et du faible degré d'hygrométrie, le feu a repris de la vigueur sur ses flancs droit et gauche", a indiqué le préfet.

Hélicoptères, dash et canadairs se succèdent au-dessus des flammes qui dévorent la végétation entre Trévillach et Ille-sur-Têt, à quelque 35 km à l'ouest de Perpignan.

"Odeur de brûlé"

A l'Ille-sur-Têt, un gymnase a été ouvert pour accueillir les personnes évacuées dans la nuit.

"On a commencé à voir de la fumée vers 22H30, puis elle a avancé et avancé. Quelqu'un de la mairie a frappé vers 01H00 du matin pour nous dire de partir. L'odeur de brûlé nous prenait le nez", raconte Charlotte Pignol, 30 ans, accompagnée de sa mère, son fils et ses trois chiens.

"Le feu est passé à 300 mètres des maisons. On a été surpris par la vitesse de propagation, c'était impressionnant, limite la panique", confie Patrice, 53 ans, habitant de Trévillach qui n'a pas souhaité donner son patronyme.

Installée sur un lit de camp, Malicia, 14 ans, s'occupe d'un chien, d'un chat et d'une poule évacués du terrain où elle et sa famille accueillent des animaux abandonnés.

Sur les hauteurs du village, un hélicoptère bombardier d'eau lâche son chargement sur le flanc d'une colline en flammes.

Assis par terre ou allongés sur des lits de camp, des pompiers se reposent à l'ombre des arbres et des bâtiments. La salle des fêtes a été mise à leur disposition, avec nourriture et rafraîchissements, et des habitants s'organisent pour leur préparer de quoi déjeuner.

Un Canadair CL-415 de la Sécurité civile en action au-dessus d'un feu de forêt au col des Auzines, près de Trevillach, dans les Pyrénées-Orientales, le 5 juillet 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Ce brusque départ de feu est intervenu alors que le département, comme six autres (Ardèche, Aude, Drôme, Gard, Vaucluse et Hérault), est repassé en vigilance orange canicule avec des températures qui pourraient monter à certains endroits jusqu'à 40°C et ce, quelques jours après une canicule historique.

L'A9 fermée

Un autre incendie dans les Pyrénées-Orientales avait entraîné jeudi l'évacuation de 3.000 personnes à Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer, avant d'être fixé par les pompiers vendredi.

Vue de l'incendie qui fait rage près de la Costa Brava, à La Bisbal d'Empordà, en Espagne, le 3 juillet 2026 ( AFP / STRINGER )

De l'autre côté de la frontière espagnole toute proche, un incendie qui s'est déclaré vendredi près de la touristique Costa Brava a brûlé plus de 2.000 hectares, mais était stabilisé dimanche.

Dans le nord du Portugal, un important feu de forêt brûle depuis trois jours et a ravagé au moins 13.000 hectares de végétation.

Ailleurs en France, les pompiers luttent depuis la mi-journée dans le Gard contre un feu de forêt qui s'est déclenché près d'un circuit de karting à Ledenon. L'incendie a déjà parcouru plus de 350 hectares et l'autoroute A9 a été coupée dans les deux sens dans les directions de Lyon et de Barcelone.

Dans la Drôme, plus de 300 pompiers luttent contre un incendie dans une zone inhabitée, qui a déjà parcouru 300 hectares depuis trois jours dans une zone très escarpée et difficilement accessible.

Même si 90% des départs de feu sont d'origine humaine, selon les pompiers, leur développement est favorisé par la multiplication des vagues de chaleur et sécheresse sous l'effet du changement climatique.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est ainsi dit vendredi "très inquiet" que la saison des feux ait commencé dans le pays avec "un mois d'avance".