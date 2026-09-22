Zone euro-La confiance des consommateurs se dégrade en septembre

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est dégradée plus que prévu depuis le début du mois de septembre, montrent mardi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -16,5 ce mois-ci, contre -15,5 en août, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une dégradation à -16.

(Rédigé par Matthieu Huchet)