Zone euro-La confiance des consommateurs reste en territoire négatif en décembre
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 11:24

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est légèrement amélioré en décembre tout en restant en territoire négatif, montrent les chiffres définitifs publiés jeudi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -13,1 le mois dernier, après -14,6 en première estimation. En novembre, il s'était établi à -14,2.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un chiffre à -14,6 pour décembre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

