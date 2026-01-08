Zone euro-La confiance des consommateurs reste en territoire négatif en décembre

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est légèrement amélioré en décembre tout en restant en territoire négatif, montrent les chiffres définitifs publiés jeudi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -13,1 le mois dernier, après -14,6 en première estimation. En novembre, il s'était établi à -14,2.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un chiffre à -14,6 pour décembre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)