Zone euro : la confiance des consommateurs en ligne avec les prévisions

(Zonebourse.com) - En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -15,5 en août, conformément aux attentes, après -15,9 le mois précédent.
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