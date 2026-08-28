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Zone euro : la confiance des consommateurs en ligne avec les prévisions
information fournie par AOF 28/08/2026 à 11:13
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(Zonebourse.com) - En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -15,5 en août, conformément aux attentes, après -15,9 le mois précédent.

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