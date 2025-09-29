Zone euro : la confiance des consommateurs conforme aux attentes en septembre

(AOF) - En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -14,9 en septembre, comme attendu. Il était ressorti à -14,9 en août.
