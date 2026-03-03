Zone euro-L'inflation s'accélère de manière inattendue en février

(Actualisé avec détails, réactions du marché obligataire)

L'inflation dans la zone euro a accéléré de façon inattendue en glissement annuel en février, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 1,9% en février sur un an, après 1,7% en janvier, alors que les analystes tablaient sur une hausse identique pour le mois dernier.

Cette accélération est principalement due à la hausse des coûts des denrées alimentaires et des services, précise Eurostat.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,3% contre 2,1% en janvier, également supérieur aux attentes, les analystes tablant sur un pourcentage de 2,2%.

Une mesure encore plus restrictive, qui exclut également l'alcool et le tabac, montre une accélération des prix de 2,4% en février, contre 2,1% en janvier et un consensus de 2,2%.

Cependant, ces données pourraient intéresser moins que prévu les responsables de la Banque centrale européenne (BCE), davantage préoccupés par l'impact que pourrait avoir le conflit en cours au Moyen-Orient, notamment avec la hausse des prix du pétrole et ses répercussions sur l'inflation et la croissance économique.

Les craintes que la hausse des prix de l'énergie n'entraîne une accélération de l'inflation font grimper les rendements des obligations de la zone euro depuis lundi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend 8,9 points de base à 2,7964%. Celui de l'obligation à deux ans

DE10YT=RR , le plus sensible aux anticipations sur les taux de la BCE, grimpe de 11 points de base à 2,1953%. Les deux ont amplifié leurs gains après la publication des données sur l'inflation.

Dans l'attente d'une meilleure visibilité, les marchés financiers continuent pour l'instant de penser que la BCE maintiendra ses taux inchangés cette année et les prévisions d'inflation à long terme n'ont pas connu d'augmentation significative.

