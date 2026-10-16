Zone euro-L'inflation s'accélère à +3,8% sur un an en septembre

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée sur un an en septembre, comme précédemment estimé, montrent les données définitives publiées vendredi par Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à +3,8% le mois dernier, en ligne avec la première lecture, et après une progression de +3,2% en août.

Sur un mois, les prix ont également accéléré à +0,6%, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters et après une hausse de +0,4% en août.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ressort pour sa part à +2,2% après +2,4% en août.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)