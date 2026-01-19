Zone euro : l'inflation révisée en baisse pour décembre
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 11:08
La plus forte contribution au taux d'inflation annuel provenait des services ( 1,54 point de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac ( 0,49 pp), des biens industriels non énergétiques ( 0,09 pp) et de l'énergie (-0,18 pp).
Pour l'ensemble de l'UE, l'inflation annuelle est ressortie à 2,3% en décembre, contre 2,4% en novembre. Les taux les plus bas ont été enregistrés à Chypre (0,1%), en France (0,7%) et en Italie (1,2%), et les plus élevés en Roumanie (8,6%), en Slovaquie (4,1%) et en Estonie (4%).
