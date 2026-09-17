Zone euro : l'inflation révisée en baisse pour août

Annoncé à 3,3% en estimation rapide, le taux d'inflation annuel de la zone euro ne s'est finalement accru qu'à 3,2% en août 2026, après 2,9% en juillet, selon Eurostat. L'inflation annuelle de l'Union européenne est, quant à elle, ressortie à 3,2% en août, contre 3,0% le mois précédent.

Dans la zone euro en août, les services ( 1,43 point de pourcentage, pp), l'énergie ( 1,29 pp), les biens industriels non énergétiques ( 0,30 pp), ainsi que l'alimentation, l'alcool et le tabac ( 0,22 pp), ont contribué positivement au taux annuel d'inflation de la zone euro.

Dans l'ensemble de l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en Suède (0,3%), en Estonie (1,3%) et en Tchéquie (1,5%), tandis que les taux annuels les plus élevés ont été enregistrés en Roumanie (6,3%), en Lituanie (5,6%) et à Chypre (5,2%).