Zone euro-L'inflation révisée à 2,1% sur un an en novembre
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 11:08

L'inflation dans la zone euro a augmenté de 2,1% en novembre sur un an, soit un peu moins que prévu initialement, ce qui devrait laisser inchangés les paris selon lesquels la Banque centrale européenne (BCE) ne procédera pas à de nouvelles baisses de taux dans un avenir proche.

L'inflation dans les 20 pays de la zone euro est donc restée en novembre au même niveau qu'en octobre, alors qu'une première estimation publiée début décembre indiquait une légère accélération à 2,2%.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort pour sa part à 2,4%, comme en octobre et en ligne avec l'estimation préliminaire.

La BCE devrait opter pour un statu quo jeudi, mais ses prévisions et les propos de sa présidente, Christine Lagarde, feront l'objet d'une attention particulière après qu'Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institution, a récemment ouvert la porte à une hausse des taux comme mesure future de Francfort, tout en ajoutant qu'elle ne serait pas immédiate.

Les opérateurs prévoient toutefois que la BCE maintiendra ses taux inchangés en 2026.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

BCE
Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

