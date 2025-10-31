 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 139,36
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro-L'inflation ralentit à 2,1% en octobre, conformément aux attentes
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:12

L'inflation dans la zone euro a légèrement ralenti en octobre, conformément aux attentes, ce qui devrait atténuer la pression sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle réduise davantage ses taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,1% en octobre en rythme annuel, contre 2,2% en septembre, selon une version préliminaire publiée vendredi par Eurostat.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient également sur une hausse de 2,1% sur un an.

L'inflation dans la zone euro reste donc proche de l'objectif de 2% fixé par la BCE, confirmant ainsi le message de cette dernière selon lequel l'économie poursuit sa trajectoire relativement favorable, comme elle l'avait précédemment prévu.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort quant à elle à 2,4%, comme en septembre, tandis que les analystes s'attendaient à un léger ralentissement à 2,3%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

BCE
Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank