La CGT n'ira pas au lancement de la conférence Travail et Retraites mardi, contrairement à la CFDT

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet à Paris, le 15 septembre 2025 ( AFP / Guillaume BAPTISTE )

La CGT ne participera pas mardi au lancement de la conférence Travail et Retraites, inititée par le gouvernement, mettant en avant un problème d'agenda, tandis que la cheffe de file de la CFDT Marylise Léon a confirmé sa participation à l'AFP.

"C'est le jour de notre CCN (comité confédéral national), le parlement de la CGT. Évidemment que la CGT ne pourra pas être là", a déclaré à l'AFP Sophie Binet.

"Je veux dire au ministre du Travail, que s'il souhaite la participation de la CGT, il faut que le calendrier, le contenu, les modalités, l'animation de cette fameuse conférence travail dont on ne sait rien, soit décidé et travaillé avec l'ensemble des organisations syndicales, y compris la CGT", a-t-elle encore expliqué.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé vendredi le lancement dès mardi de cette conférence voulue par le Premier ministre, le jour de l'ouverture des débats à l'Assemblée sur le budget de la sécurité sociale (PLFSS) où la suspension de la réforme des retraites sera un sujet clé.

Le ministère a précisé qu'il s'agira d'une réunion "consacrée à la présentation de cette initiative ainsi qu’à de premières discussions sur le format et la méthode de travail envisagés".

"Si la conférence travail, c'est qu'on nous invite pour tenir les chandelles entre celles et ceux qui veulent un système à points et ceux qui veulent la capitalisation, c'est sans nous. Nous, ce que nous voulons, c'est un cadre sérieux pour parler du financement du système de retraite par répartition, pour parler du financement de l'abrogation de la réforme des retraites", a souligné Sophie Binet.

La CGT sera la seule des cinq organisations syndicales représentatives à être absente de la réunion de mardi.

En plus de Marylise Léon, le président de la CFTC Cyril Chabanier a confirmé à l'AFP sa participation, ainsi que FO qui sera représenté par sa numéro deux Patricia Drevon et son responsable pour la fonction publique Christian Grolier.

La CFE-CGC sera de son côté représentée par Christelle Thieffinne et Maxime Legrand, a indiqué son président, François Hommeril.