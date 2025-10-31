France/Budget-Les députés rejettent la taxe Zucman et sa version édulcorée

Le député Eric Coquerel, de La France Insoumise (LFI)

Les députés ont rejeté vendredi à l'Assemblée nationale les propositions visant à instaurer une "taxe Zucman" sur les hauts patrimoines en France, défendue par la gauche, dans le cadre des débats sur le budget pour 2026.

Ces projets sont inspirés par l'économiste Gabriel Zucman, qui prône un impôt plancher de 2% sur les patrimoines plus de 100 millions d’euros.

Le Parti socialiste (PS) défendait une version édulcorée de la taxe, visant les patrimoines à partir de 10 millions d'euros à un taux de 3%, hors start-ups et entreprises familiales. Cette version a également été rejetée.

Les députés ont entamé vendredi dernier l'examen de la partie recettes du budget 2026 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où les débats sont houleux alors que le PS brandit de nouveau la menace d'une censure du gouvernement de Sébastien Lecornu.

Le projet de budget, qui prévoit de ramener le déficit budgétaire à 4,7% du produit intérieur brut (PIB), après 5,4% en 2025, a vu son volet "recettes" rejeté en commission des Finances de l'Assemblée, mettant au jour les dissensions persistantes sur le sujet.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)