Zone euro : l'inflation ralentit à 1,7% en janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 11:58
Parmi, les principales composantes, les services devraient connaître le taux annuel le plus élevé en janvier (3,2%, contre 3,4 % en décembre), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (2,7%, contre 2,5% en décembre), des biens industriels non énergétiques (0,4%, contre 0,3% en décembre) et de l'énergie (-4,1%, contre -1,9% en décembre).
Par ailleurs, Eurostat indique que les prix des producteurs industriels ont diminué de 2,1% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE en décembre 2025, par rapport à décembre 2024, à comparer à des baisses annuelles de 1,4% et 1,1% respectivement en novembre.
