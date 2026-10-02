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Zone euro : l'inflation dépasse les attentes en septembre
information fournie par AOF 02/10/2026 à 11:06

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(Zonebourse.com) - L'inflation annuelle de la zone euro devrait atteindre 3,8% en septembre 2026, contre 3,2% en août, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. A titre de comparaison, le consensus n'anticipait qu'un taux annuel de 3,6% le mois dernier.

Parmi les principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait afficher, sans grande surprise, le taux annuel le plus élevé en septembre, à 18,8%, contre 14,3% le mois précédent.

L'inflation énergétique serait suivie de celle des services (3,2%, contre 3,0% en août), de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (1,4%, contre 1,1% en août) et des biens industriels non énergétiques (1,1%, contre 1,2% en août).

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Inflation
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