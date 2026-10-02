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Football-Les Bleus accrochés par l'Italie pour la première de Zidane au Stade de France
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 22:53

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Ligue des Nations - Groupe A1 - France - Italie

Ligue des Nations - Groupe A1 - France - Italie

par Vincent Daheron

L'équipe de France a concédé ​le nul vendredi face à l'Italie (1-1) lors de la troisième journée de la phase ​de groupes de la Ligue des nations, le ​premier petit accroc de ⁠l'ère Zinédine Zidane, qui dirigeait son ‌premier match au Stade de France en tant que sélectionneur.

Après deux victoires ​étriquées en ‌Turquie (1-0) et en Belgique (1-0), "Zizou" a ⁠connu un premier coup d'arrêt à l'occasion de ses retrouvailles avec l'enceinte dionysienne, 20 ⁠ans et ‌quatre mois après son dernier match ⁠en tant que joueur.

Déjà buteur lundi, ‌Michael Olise a ouvert le ⁠score sur un magnifique coup-franc inscrit ⁠avec la ‌barre transversale (55e), mais Alessandro Bastoni a ensuite ​égalisé en profitant ‌d'une erreur défensive (68e), tandis que Dayot Upamecano a été expulsé ​pour un deuxième carton jaune (85e).

Les Bleus conservent tout de même la ⁠tête du groupe 1 de la Ligue des nations avec sept points, un de plus que la Belgique qu'il accueillent lundi, de nouveau au Stade de France.

(Reportage de ​Vincent Daheron)

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