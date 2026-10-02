Football-Les Bleus accrochés par l'Italie pour la première de Zidane au Stade de France

Ligue des Nations - Groupe A1 - France - Italie
par Vincent Daheron
L'équipe de France a concédé le nul vendredi face à l'Italie (1-1) lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, le premier petit accroc de l'ère Zinédine Zidane, qui dirigeait son premier match au Stade de France en tant que sélectionneur.
Après deux victoires étriquées en Turquie (1-0) et en Belgique (1-0), "Zizou" a connu un premier coup d'arrêt à l'occasion de ses retrouvailles avec l'enceinte dionysienne, 20 ans et quatre mois après son dernier match en tant que joueur.
Déjà buteur lundi, Michael Olise a ouvert le score sur un magnifique coup-franc inscrit avec la barre transversale (55e), mais Alessandro Bastoni a ensuite égalisé en profitant d'une erreur défensive (68e), tandis que Dayot Upamecano a été expulsé pour un deuxième carton jaune (85e).
Les Bleus conservent tout de même la tête du groupe 1 de la Ligue des nations avec sept points, un de plus que la Belgique qu'il accueillent lundi, de nouveau au Stade de France.
(Reportage de Vincent Daheron)
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