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Zone euro : l'inflation d'avril sans surprise
information fournie par AOF 20/05/2026 à 11:09

(Zonebourse.com) - Selon Eurostat, l'inflation dans la zone euro a augmenté de 1% au mois d'avril comme prévu, après une hausse de 1,3% en mars. En rythme annuel, la progression s'élève à 3%, des données là aussi conformes aux attentes. Sur la période, les services, l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac ainsi que les biens industriels hors énergie ont contribué positivement à la hausse des prix.

Hors éléments volatils (énergie, alimentation, alcool et tabac), la hausse a atteint 0,9% en avril, et 2,2% en rythme annuel. Ces données sont sans surprise.

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