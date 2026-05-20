Wall Street clôture en nette hausse, l'optimisme fait son retour

Un opérateur à la Bourse de New York le 19 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en nette progression mercredi, tirée par l'espoir d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, juste avant d'accueillir les résultats du mastodonte Nvidia.

Le Dow Jones a pris 1,31%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique a avancé de 1,54% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,08%.

"C'est juste l'un de ces jours où l'on peut apaiser quelque peu les tensions au Moyen-Orient", relève auprès de l'AFP Jack Ablin, du gestionnaire de fortune Cresset.

L'Iran a annoncé mercredi soir examiner une nouvelle proposition de paix américaine via le médiateur pakistanais.

Donald Trump a de son côté laissé la porte ouverte à la diplomatie en affirmant "ne pas être pressé" de conclure formellement un accord, les pourparlers entrant selon lui dans leur "dernière phase".

Ces déclarations ont fait chuter les cours du pétrole et effacé une partie des inquiétudes inflationnistes qui avaient fait flamber le marché obligataire la veille.

Vers 20H10 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à 4,57%, contre 4,67% à la clôture mardi. Un tel mouvement est inhabituel.

Son équivalent à 30 ans passait de 5,18% à 5,11%.

Pour autant, "cela fait deux mois que l'on entend parler de négociations (de paix, ndlr), les investisseurs prennent donc les déclarations du président Trump avec une certaine prudence", assure Jack Ablin.

La veille, le président américain avait dit donner à Téhéran "deux ou trois jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, quelque chose comme ça, peut-être au début de la semaine prochaine". Un ultimatum balayé par le pouvoir iranien.

La dégringolade des cours de l'or noir a profité aux valeurs liée au tourisme.

Les compagnies aériennes United Airlines et Delta Air Lines ont bondi respectivement de 9,99% et 9,39%. Le croisiériste Carnival a pris 8,98%, Norwegian Cruise Lines 8,42%.

La place américaine se préparait aussi à accueillir les performances trimestrielles du géant des puces électroniques Nvidia, première capitalisation mondiale et symbole de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

"La question n'est généralement pas de savoir si l'entreprise dépasse les attentes, mais de combien, étant donné qu'elle a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pendant 13 trimestres consécutifs", soit plus de trois ans, relève Adam Turnquist, de LPL Financial.

Son titre a avancé de 1,30%, à quelques dollars de son record.

"Les dépenses en IA et le développement des infrastructures (pour cette technologie, ndlr) sont assez soutenus", de quoi augurer une demande toujours accrue pour les puces de Nvidia, selon Jack Ablin.

Ailleurs à la cote, la chaîne d'hypermarchés Target (-3,84% à 122,36 dollars) a été sanctionnée malgré des performances financières au-dessus des attentes et des prévisions revues à la hausse.

Même son de cloche pour le fabricant de jeux Hasbro (-8,83% à 88,60 dollars), qui a décroché en dépit de résultats meilleurs qu'attendu. Le groupe a confirmé un milliard de dollars de chiffre d'affaires et 198 millions de bénéfice net, d'après ses résultats définitifs publiés mercredi.

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