En route vers Mars, SpaceX, la société d'Elon Musk, annonce son introduction en Bourse qui s'annonce spectaculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'introduction en Bourse de SpaceX pourrait redéfinir le financement des entreprises technologiques en phase avancée, avec une valorisation visée de 1.750 milliards de dollars

* Le contrôle et la vision de Musk, notamment la colonisation de Mars, suscitent l'intérêt des investisseurs

* Starlink et les fusées réutilisables de SpaceX alimentent les revenus alors que la course spatiale privée s'intensifie

(Ajoute des détails sur les résultats trimestriels, la structure du conseil d'administration et le contexte général) par Echo Wang et Manya Saini

SpaceX a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en Bourse, ouvrant ainsi les livres de la société qui a déjà révolutionné la technologie des fusées, avec des ambitions encore plus grandes: coloniser Mars et construire des centres de données d'IA dans l'espace.

Cette introduction en Bourse est en passe de devenir la première entrée en Bourse d'une entreprise américaine évaluée à 1.000 milliards de dollars et pourrait ouvrir la voie à plusieurs introductions en Bourse monumentales dans les mois à venir, parmi lesquelles pourraient figurer les géants technologiques OpenAI et Anthropic.

Cette introduction en Bourse ferait immédiatement de SpaceX l'une des sociétés cotées en Bourse les plus valorisées au monde , la deuxième de l'empire commercial tentaculaire d'Elon Musk à dépasser les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le dépôt de ce dossier a confirmé une série de récents articles de Reuters concernant l'introduction en Bourse .

Depuis sa création en 2002, SpaceX est devenue la plus grande entreprise spatiale au monde en lançant des milliers de satellites Internet Starlink. Son utilisation pionnière de fusées réutilisables a transformé l'économie spatiale, obligeant des concurrents comme Blue Origin, de Jeff Bezos, à rattraper leur retard.

Si SpaceX s'est fait un nom en construisant des fusées et en lançant des satellites dans l'espace, la majeure partie de son chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars l'année dernière provenait de son activité d'Internet par satellite Starlink, et une grande partie de sa croissance future repose sur des activités liées à l'intelligence artificielle. Selon le dossier, sa division xAI naissante est encore déficitaire.

Une vente réussie pourrait valoriser l'entreprise à un montant record de 1.750 milliards de dollars , ce qui mettrait son fondateur en passe de devenir le premier « trillionnaire » de l'histoire, validant ainsi des années passées à défier la logique établie grâce au développement de fusées capables d'atterrir et de redécoller.

La publication de ces informations réglementaires intervient au cours d'une semaine cruciale pour le constructeur de fusées, qui se prépare à lancer un vol d'essai de sa fusée Starship de nouvelle génération .

Les projets de Musk concernant les missions lunaires et martiennes, ainsi que l'expansion de son activité d'Internet par satellite Starlink, dépendent de cette nouvelle fusée. Le lancement d'essai, initialement prévu mardi, devrait désormais avoir lieu plus tard dans la semaine.

Le conseil d'administration a confié à Musk le contrôle de l'entreprise, mais lie une grande partie de sa rémunération à des objectifs audacieux: établir une colonie humaine permanente sur Mars et construire des centres de données spatiaux dotés d'une capacité de calcul équivalente à 100 térawatts, soit 100.000 réacteurs nucléaires d'un gigawatt, comme l'a précédemment rapporté Reuters .

Musk conservera 85,1 % des droits de vote combinés de la société, selon le document déposé.

SpaceX prévoit de mettre ses actions en Bourse dès le 12 juin, avec un roadshow prévu pour le 4 juin et une vente d'actions attendue dès le 11 juin, a rapporté Reuters la semaine dernière .

« EFFET DE HALO »

Selon des analystes et des universitaires, la notoriété de Musk en tant que directeur général pourrait compter davantage pour certains investisseurs que les fondamentaux commerciaux sous-jacents de SpaceX, car il n'existe aucune autre société comparable permettant d'évaluer sa valorisation.

La société a déclaré viser un marché potentiel total de 28.500 milliards de dollars pour l'ensemble de ses activités, la majeure partie de ces revenus potentiels étant liée à l'IA.

Ces chiffres, divulgués pour la première fois au public dans son dossier réglementaire S-1, montrent à quel point SpaceX dépend de ses revenus générés par Starlink, mais estime que ses perspectives à long terme reposent sur l'IA et les opérations d'infrastructure associées , qui ne sont actuellement pas rentables.

SpaceX adoptera une structure d'actions à deux catégories qui accordera 10 voix à chaque actionnaire de catégorie B, concentrant ainsi le contrôle entre les mains de Musk et d'une poignée d'autres initiés, tandis que les actions de catégorie A vendues aux investisseurs publics donneront droit à une voix chacune, selon le prospectus.

La société a adopté de nombreuses dispositions qui, prises dans leur ensemble, limitent considérablement les droits des actionnaires, imposant le recours à l'arbitrage pour toute action en justice, restreignant les lieux où les affaires peuvent être portées devant les tribunaux et protégeant Musk contre tout licenciement par quiconque autre que Musk lui-même.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 4,69 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 4,07 milliards de dollars un an plus tôt. La perte sur la même période s'est élevée à 1,27 dollar par action, contre une perte de 18 cents un an plus tôt.

L'ampleur de l'offre a attiré l'attention sur la structure de plus en plus interconnectée de l'empire commercial de Musk , souvent surnommé la « Muskonomie », qui comprend le leader des véhicules électriques Tesla TSLA.O , ainsi que ses activités dans le domaine de l'IA et des implants de puces cérébrales .

SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up d'intelligence artificielle de Musk, dans le cadre d'un accord qui valorisait la société de fusées à 1.000 milliards de dollars et le développeur du chatbot Grok à 250 milliards de dollars.

LA COURSE À L'ESPACE

La course à la commercialisation de l'espace s'est intensifiée, les entreprises privées menées par SpaceX et Blue Origin se livrant concurrence pour réduire les coûts de lancement, déployer des réseaux de satellites et décrocher des contrats gouvernementaux.

Le chiffre d'affaires de SpaceX repose sur Starlink, le plus grand opérateur de satellites au monde. Ce réseau d'environ 10.000 satellites offre un accès Internet haut débit aux particuliers, aux gouvernements et aux entreprises. Mais l'expansion de la société sur les marchés de l'aviation, du transport maritime et des entreprises contribue à transformer des projets spatiaux à forte intensité capitalistique en une source de revenus récurrents.

Des entreprises d'IA de premier plan, notamment OpenAI et Anthropic, envisagent également une introduction en Bourse plus tard en 2026.

SpaceX prévoit de réserver une part importante de ses actions aux investisseurs particuliers et accueillera environ 1.500 d'entre eux lors d'un événement en juin, a rapporté Reuters en avril.

La société devrait être cotée sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole boursier « SPCX ».

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'opération.