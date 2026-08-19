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Zone euro : l'inflation conforme aux attentes en juillet
information fournie par AOF 19/08/2026 à 11:07
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(Zonebourse.com) - La hausse des prix n'a pas réservé de surprise le mois dernier.

Au mois de juillet, l'inflation a augmenté de 0,2% dans la zone euro, après une contraction de 0,1% en juin. En rythme annuel, la hausse est de 2,9%, conformément aux prévisions et 0,1 point supérieure à celle du mois précédent.

En données core, hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation est resté stable le mois dernier, comme prévu. En rythme annuel il a connu une hausse de 2,5%.

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