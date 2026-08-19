Le président du groupe macroniste au Sénat François Patriat est mort

François Patriat, président du groupe macroniste au Sénat, à Matignon le 26 novembre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le président du groupe macroniste au Sénat François Patriat, un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, est mort mercredi à l'âge de 83 ans, a indiqué son groupe parlementaire à l'AFP.

"Ce mercredi 19 août, François Patriat, sénateur de la Côte-d'Or, président du groupe RDPI, ancien président de la Région Bourgogne, ancien ministre, est décédé à l'hôpital de Dijon, des suites d'un grave accident de vélo survenu le 17 juillet dernier", a précisé à l'AFP le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI).

Ancien socialiste, secrétaire d’État au Commerce puis ministre de l'Agriculture du gouvernement de Lionel Jospin entre 2000 et 2002, François Patriat fut l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron avant son élection en 2017.

François Patriat avec le président Emmanuel Macron à l'Elysée le 22 novembre 2023 ( POOL / Ludovic MARIN )

Présent au lancement du parti En Marche en 2016, indéfectible soutien du chef de l'Etat, il avait créé en 2017 le groupe macroniste au Palais du Luxembourg, où il siégeait depuis 2008 après une longue carrière de député de Côte-d'Or, puis à la présidence de la région Bourgogne.

M. Patriat avait annoncé en juin qu'il ne se représenterait pas lors du renouvellement partiel du Sénat en septembre.

Les hommages se sont vite succédé à l'annonce de son décès.

"La Côte d'Or et la Bourgogne perdent l'un de leurs plus fidèles serviteurs. La République, l'un de ses plus infatigables artisans. Pour ma part, je perds un ami cher", a réagi le président de la République sur le réseau social X.

"Fraternité républicaine"

Il "incarnait, au fond, une certaine conception de la fraternité républicaine", a salué le Premier ministre Sébastien Lecornu, pour qui "la vie politique perd l'une de ses figures les plus attachantes".

"Dans un monde politique tellement formaté et corseté, il était vivant et ne cédait rien de la vie", a commenté l'ancien Premier ministre François Bayrou.

"La République et le Sénat perdent un élu particulièrement investi dans le travail parlementaire comme dans son département", a souligné le président du Sénat, Gérard Larcher, en rendant hommage à "un collègue et président de groupe chaleureux, engagé, amical, dont les expressions marquantes manqueront à nos réunions".

"La République perd aujourd'hui l'un de ses serviteurs les plus fidèles, et la Bourgogne, l'un de ses enfants les plus engagés. François Patriat a dédié sa vie à l'intérêt général, défendant ses convictions sans renoncer à sa liberté et son franc-parler", a écrit pour sa part le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal.

"Son parcours politique national exceptionnel ne l'avait jamais écarté de sa chère Bourgogne", a rappelé le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, quand le groupe centriste de la chambre haute a rendu hommage à un "élu de terrain" et un "président de groupe dynamique et engagé".

L'ancien ministre et ancien maire de Dijon François Rebsamen, candidat aux sénatoriales, a fait part de son "immense tristesse" face à la perte d'un "ami". François Patriat était "fidèle" aux "femmes et aux hommes qu'il choisissait d'accompagner, de Michel Rocard à Emmanuel Macron, avec une liberté de jugement qui ne l'a jamais quitté", a ajouté M. Rebsamen, également "reconnaissant pour tout ce qu'il a apporté à Dijon et à sa métropole".