Zone euro-L'inflation confirmée à 3% en avril - Eurostat

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en avril, comme prévu initialement, se situant ainsi bien ainsi bien au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat.

L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 3% en avril sur un an, en ligne avec la première lecture et après une progression de 2,6% en mars.

Sur un mois, les prix ont progressé de 1% en avril, après +1,3% en mars.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,1%, en ligne avec la première lecture, après une progression de 2,2% en mars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)