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Zone euro : l'inflation confirmée à 3,8% en septembre
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 12:03

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Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 3,8% en septembre 2026, contre 3,2% en août, selon Eurostat, qui confirme ainsi son estimation rapide dévoilée il y a deux semaines. Pour l'ensemble de l'UE, le taux d'inflation annuel est également passé de 3,2% à 3,8% d'un mois sur l'autre.

Dans le détail, l'énergie ( 1,71 point de pourcentage, pp), les services ( 1,52 pp), les biens industriels non énergétiques ( 0,29 pp) ainsi que l'alimentation, l'alcool et le tabac ( 0,25 pp) ont tous contribué positivement au taux d'inflation annuel de la zone euro.

Dans l'ensemble de l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en Suède (1,0%), en Hongrie et au Danemark (2,1% dans les deux pays), tandis que les taux annuels les plus élevés ont été observés en Roumanie (6,5%), en Lituanie (6,1%) et en Bulgarie (5,6%).

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