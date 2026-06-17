Zone euro-L'inflation confirmée à 3,2% en mai - Eurostat

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en mai, comme initialement prévu, montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat.

L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 3,2% en mai sur un an, en ligne avec la première lecture et après une progression de 3,0% en avril.

Sur un mois, les prix ont progressé de 0,1% en mai, après +1,0% en avril.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,3%, en ligne avec la première lecture, après une progression de 2,1% en avril.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)